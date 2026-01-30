Автомобилистов Гурьевска предупредили о штрафах «как в Москве» за парковку на газонах

ВКонтакте

В снежную зиму в Гурьевске обострилась старая проблема — автомобили стали парковать на газонах и детских площадках. На ситуацию пожаловались жители города во время прямого эфира с главой Гурьевского муниципального округа Сергеем Подольским в пятницу, 30 января.

По его словам, власти понимают, что число машин растёт быстрее, чем количество стоянок, но это не может служить оправданием. Подольский напомнил об идущей сейчас реконструкции улицы Ленина: после завершения работ там появится значительно больше парковочных мест. Аналогичный подход администрация планирует применять и в других районах города.

Власти не исключают ужесточения ответственности. Сергей Подольский напомнил, что в Москве штрафы за неправильную парковку могут составлять от 100 до 200 тысяч рублей, а в отдельных случаях и больше.

«Наверное, мы к этому тоже придём. Не хотелось бы, но придётся», — дал понять глава округа.

Ответственность за парковку на газонах есть и зимой, но пока они скрыты под снегом, зафиксировать нарушение сложно. Весной контрольные мероприятия начнутся в полном объёме, в том числе по недавним обращениям жителей.

Власти призывают гурьевчан не оставаться равнодушными и сообщать о таких случаях через сайт администрации округа. Все обращения регистрируются, по указанным адресам выезжают специалисты. Нарушителей, не пожелавших пройти лишние 20-30 метров, будут привлекать к ответственности.