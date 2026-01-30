«Чуть не сбила машина»: в посёлке под Калининградом забор у частного дома закрыл видимость

ВКонтакте

В посёлке Малое Исаково собственник участка на Калининградской, 19, поставил забор, который ограничивает обзор перекрёстка. На опасную ситуацию пожаловались местные жители во время прямого эфира с главой Гурьевска Сергеем Подольским в пятницу, 30 января.

Переходящих дорогу людей почти не видно. Женщина рассказала, что её чуть не сбила машина.

Глава администрации подтвердил, что забор стоит вне допустимой территории и мешает и водителям, и пешеходам. Сергей Подольский напомнил: при установке ограждений собственники обязаны ориентироваться на межевые знаки и красные линии, которые определяют границы участков. Многие владельцы земли относятся к этому формально: не заказывают работу геодезистов, ставя заборы на глаз.

«У нас часто бывает на авось: шапку кину, там ещё картошку посажу, и вроде никому не мешает. Но вот мешает в данном случае», — отметил Подольский.

Глава администрации сообщил, что владельцу участка на Калининградской направили предписание устранить нарушения. В апреле специалисты повторно выедут на место и проверят, выполнены ли требования.

Если забор не будет перенесён или убран, администрация составит протокол. Далее возможно обращение в суд с требованием принудительного демонтажа. Все расходы на экспертизы и издержки лягут на собственника, если будет доказано, что забор установлен с нарушениями.