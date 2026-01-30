В Калининградской области ввели разовую выплату для семейных пар, состоящих в браке 50 лет и больше

ВКонтакте

В Калининградской области ввели единовременную выплату для супругов, которые в 2026 году отметят 50, 55, 60, 65 или 70 лет со дня официальной регистрации брака. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Алексей Беспрозванных.

Согласно документу, мера поддержки предусмотрена с 1 января 2026 года, в областном бюджете на её предоставление заложили 14,5 млн рублей. Сумма выплаты — 5 тысяч рублей. Право на эти деньги имеют супруги, постоянно проживающие в Калининградской области не менее 25 лет.

Перечислением средств займётся Центр социальной поддержки населения, туда же придётся подать соответствующее заявление — делать это может любой из супругов. Из документов потребуются паспорт и письменное согласие второй половинки в произвольной форме.