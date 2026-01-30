«Мы не кайфуем, что штрафуем»: глава Гурьевска Подольский — о снежной каше у магазинов и новых санкциях

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Владельцев общественных территорий в Гурьевске предупредили, что будут штрафовать, если в ближайшее время они не наведут порядок на тротуарах и парковках. Об этом заявил глава Гурьевского муниципального округа Сергей Подольский в пятницу, 30 января, отвечая на вопросы во время прямого эфира.

Жители Константиновки и Орловки пожаловались на неубранный снег и наледь у магазинов, в том числе на стоянках. По словам людей, ситуация одинаковая везде: каша под ногами, скользко, машины буксуют, пешеходы падают. При этом речь идёт о территориях, которыми пользуются и покупатели, и посетители администрации.

Ответственность — на собственниках

Сергей Подольский пояснил, что уборка снега на парковках и у магазинов — обязанность владельцев или арендаторов объектов.

«Коль территория частная, ответственность несёт тот, кто там хозяйничает — будь то магазин, ООО или другой собственник», — отметил глава.

Чиновник напомнил, что при открытии торговой точки за ней закрепляется определённая территория — подъезды, стоянки, зоны обслуживания. Следить за их состоянием должны владельцы бизнеса независимо от формата — от небольшого павильона до крупного супермаркета.

Глава администрации признал, что нынешней зимой не все предприниматели успели вовремя организовать уборку: «Мы видим, что на территориях ряда магазинов действительно каша: буксуют машины, подскальзываются жители. Это небезопасно».

Штрафы ужесточили, но наказание не цель

По словам Подольского, в Калининградской области вступили в силу изменения в региональном законодательстве: штрафы за неубранный снег и наледь стали жёстче. Контрольное управление уже проводит проверки торговых точек. Как заверил градоначальник, цель власти не собрать как можно больше денег, а совсем другая.

«Мы не кайфуем, что штрафуем. Нет такой задачи. Есть задача предупредить, разъяснить и добиться порядка», — сказал Подольский.

По его словам, предпринимателей заранее информируют о новых требованиях. Если нарушения носят разовый характер, ограничиваются предупреждениями. При систематическом игнорировании правил последуют серьёзные санкции, а затем к делу может подключиться прокуратура.

Куда обращаться жителям

Горожанам советуют сообщать о неубранных территориях в администрацию округа и контрольные органы. Там подскажут, кто отвечает за конкретный участок и какие меры будут приняты.

«Мы все хотим жить в благоустроенном районе. Но порядок начинается с ответственности каждого — прежде всего на своей территории», — резюмировал Сергей Подольский.