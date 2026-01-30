Готовь ледоступы летом: зимой купить их быстро и без доставки в Калининграде не так просто

Выходить на скользкие калининградские улицы этой экстремальной зимой травматологи рекомендуют во всеоружии: с тростью и ледоступами. Легко ли купить такое снаряжение и наблюдается ли на него повышенный спрос, разбирался «Клопс».
Шипованные накладки на обувь в городских магазинах встречаются редко. Только в представительствах сети спорттоваров они оказались в наличии прямо сейчас. Другая фирма, которая торгует экипировкой для горного туризма, предлагает разве что специальные кошки для альпинистов.
Многие интересуются, — отметила менеджер. — Но я сразу предупреждаю, что для города они не подойдут, зубья слишком большие».
Ещё в одном месте заверили, что ледоступы были, но всю партию раскупили за два дня. Новую заказали, но её придётся подождать.
Вообще же продавцы не спешат пополнять ассортимент этим приспособлением. Спрос сейчас есть — но он эпизодический и, по их мнению, долго не продержится.
«Заказывали раньше, — поделилась продавец. — Потом перестали, потому что зимы не было и спроса не было. Чтобы кто-то так специально повёз то, что неходовое — я сомневаюсь».
Магазин спецодежды, случалось, привозил обувь с усиленной нескользящей подошвой. Но только под заказ — для клиентов, которым нужна была сразу партия форменной одежды для персонала.
«Те же валенки сейчас часто спрашивают, — рассказал сотрудник. — Но их в постоянном ассортименте нет. В прошлом году было наоборот. Если ту зиму вспомнить, у нас вообще вся зимняя одежда практически осталась. Все ждали холода, а они не наступили, товар остался. В этом сезоне никто не закупался, ждали, наоборот, тёплой зимы!»
В одном из магазинов снаряжения для охоты, рыбалки и туризма рассказали, что последние три дня ледоступы у них спрашивают постоянно. Но в ассортименте их нет и не предвидится. Виной тому, по мнению продавцов, — непредсказуемость климата.
Не закупали, потому что не ощущали необходимости, — рассуждает собеседник «Клопс». — Сейчас ощутили! Да, думаю, лет через пять она снова может возникнуть. Но подготовиться мы к этому опять не успеем».
Гораздо проще заказать ледоступы на маркетплейсе. Там их достаточно большой выбор. Есть универсальные модели, есть предназначенные только для мужской или женской обуви, закрывающие всю подошву, её часть или только каблук. Цена варьируется в диапазоне от 100 рублей за обычные городские до 30-40 000 рублей за профессиональные альпинистские. Но ближайшая доставка в Калининград предполагается только с 5 февраля. Не исключено, что к этому времени носить накладки останется не так долго.
Другим приспособлением, которое поможет себя обезопасить на скользкой улице, медики называют трость. Купить такую можно в ортопедических салонах, а также с рук. Существуют складные и цельные модели. Цена стартует от 500 рублей, в среднем составляет 1,5—2,5 тысячи рублей. Резкого роста спроса на них продавцы пока не замечают.
Альтернативой могут стать и палки для скандинавской ходьбы. Впрочем, вокруг них ажиотажа тоже пока не наблюдается.
«Спрашивают, но не очень активно, — рассказали в одном из магазинов спорттоваров. — Всё-таки не все знают, что если снять наконечник, то палку можно использовать в гололёд, чтобы опереться и не скользить. И потом, закрепилось такое представление, что ими пользуются люди... определённого возраста. Это тоже влияет».
Пара телескопических палок в спортивных магазинах или на маркетплейсе стоит от 1 000 до 12 000 рублей. Бывшие в употреблении аксессуары — от 500 рублей.
В Калининграде всё ещё очень скользко — с травмами в БСМП ежедневно госпитализируют до полусотни человек, не меньше лечатся амбулаторно.