Готовь ледоступы летом: зимой купить их быстро и без доставки в Калининграде не так просто

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Выходить на скользкие калининградские улицы этой экстремальной зимой травматологи рекомендуют во всеоружии: с тростью и ледоступами. Легко ли купить такое снаряжение и наблюдается ли на него повышенный спрос, разбирался «Клопс».

Шипованные накладки на обувь в городских магазинах встречаются редко. Только в представительствах сети спорттоваров они оказались в наличии прямо сейчас. Другая фирма, которая торгует экипировкой для горного туризма, предлагает разве что специальные кошки для альпинистов.

Многие интересуются, — отметила менеджер. — Но я сразу предупреждаю, что для города они не подойдут, зубья слишком большие».

Ещё в одном месте заверили, что ледоступы были, но всю партию раскупили за два дня. Новую заказали, но её придётся подождать.

Вообще же продавцы не спешат пополнять ассортимент этим приспособлением. Спрос сейчас есть — но он эпизодический и, по их мнению, долго не продержится.

«Заказывали раньше, — поделилась продавец. — Потом перестали, потому что зимы не было и спроса не было. Чтобы кто-то так специально повёз то, что неходовое — я сомневаюсь».

Магазин спецодежды, случалось, привозил обувь с усиленной нескользящей подошвой. Но только под заказ — для клиентов, которым нужна была сразу партия форменной одежды для персонала.

«Те же валенки сейчас часто спрашивают, — рассказал сотрудник. — Но их в постоянном ассортименте нет. В прошлом году было наоборот. Если ту зиму вспомнить, у нас вообще вся зимняя одежда практически осталась. Все ждали холода, а они не наступили, товар остался. В этом сезоне никто не закупался, ждали, наоборот, тёплой зимы!»

В одном из магазинов снаряжения для охоты, рыбалки и туризма рассказали, что последние три дня ледоступы у них спрашивают постоянно. Но в ассортименте их нет и не предвидится. Виной тому, по мнению продавцов, — непредсказуемость климата.

Не закупали, потому что не ощущали необходимости, — рассуждает собеседник «Клопс». — Сейчас ощутили! Да, думаю, лет через пять она снова может возникнуть. Но подготовиться мы к этому опять не успеем».

Гораздо проще заказать ледоступы на маркетплейсе. Там их достаточно большой выбор. Есть универсальные модели, есть предназначенные только для мужской или женской обуви, закрывающие всю подошву, её часть или только каблук. Цена варьируется в диапазоне от 100 рублей за обычные городские до 30-40 000 рублей за профессиональные альпинистские. Но ближайшая доставка в Калининград предполагается только с 5 февраля. Не исключено, что к этому времени носить накладки останется не так долго.