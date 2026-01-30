Беспрозванных и Алиханов открыли в Калининградской области сразу семь заводов

В Калининградской области на базе группы компаний «Автотор» запустили сразу семь новых заводов, которые вошли в первую очередь масштабного автопромышленного кластера. Об этом пресс-служба регионального правительства сообщает в пятницу, 30 января.
В торжественном открытии приняли участие глава Минпромторга Антон Алиханов, губернатор региона Алексей Беспрозванных и председатель совета директоров «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов. Кластер создаётся в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), который предприятие заключило с региональным и федеральным правительствами при поддержке Фонда развития промышленности и российских банков.
«Это важный шаг для ГК «Автотор» в рамках исполнения взятых по СПИКу обязательств. Первая очередь кластера, который запускается с поддержкой по программе ФРП «Автокомпоненты», обеспечит полный цикл производства критически важных агрегатов — от механообработки до финальной сборки тяговых батарей, электродвигателей и не менее технологически сложной силовой управляющей электроники. Рассчитываем, что калининградский автокомпонентный кластер будет работать и на другие предприятия отрасли», — заявил Алиханов.
Алексей Беспрозванных подчеркнул, что сегодня «Автотор» остаётся одним из крупнейших работодателей и инвесторов Калининградской области.
«За время реализации специнвестконтракта с 2019 года на предприятии создано около двухсот рабочих мест, в развитие производства инвестировано порядка 28 миллиардов рублей, из них только в прошлом году — около 8 миллиардов! «Автотор» начинает серийный выпуск не просто автомобилей, а собственной компонентной базы, уходит от сборки автомобилей к локализации. Вместе с крупнейшим автомобилестроительным предприятием региона вся калининградская промышленность становится более технологичной и устойчивой», — считает губернатор.
В первую очередь кластера вошли семь производств. Среди них — завод оборудования и оснастки, предприятие по выпуску автомобильных сидений, завод выхлопных систем, производство компактных электромобилей, завод электронных систем управления, предприятие по выпуску тяговых электродвигателей и завод пластиковых деталей для интерьера и экстерьера автомобилей.
Власти отметили, что продукция новых предприятий уже используется в технологических цепочках «Автотора». В дальнейшем компания планирует довести долю собственных узлов и компонентов до 80%, параллельно модернизируя автопроизводство с использованием автоматизации, роботизации и элементов искусственного интеллекта.
Калининградский завод «Автотор» планировал нарастить объёмы производства машин на 10-12%.