Беспрозванных и Алиханов открыли в Калининградской области сразу семь заводов

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области на базе группы компаний «Автотор» запустили сразу семь новых заводов, которые вошли в первую очередь масштабного автопромышленного кластера. Об этом пресс-служба регионального правительства сообщает в пятницу, 30 января.

В торжественном открытии приняли участие глава Минпромторга Антон Алиханов, губернатор региона Алексей Беспрозванных и председатель совета директоров «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов. Кластер создаётся в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), который предприятие заключило с региональным и федеральным правительствами при поддержке Фонда развития промышленности и российских банков.

«Это важный шаг для ГК «Автотор» в рамках исполнения взятых по СПИКу обязательств. Первая очередь кластера, который запускается с поддержкой по программе ФРП «Автокомпоненты», обеспечит полный цикл производства критически важных агрегатов — от механообработки до финальной сборки тяговых батарей, электродвигателей и не менее технологически сложной силовой управляющей электроники. Рассчитываем, что калининградский автокомпонентный кластер будет работать и на другие предприятия отрасли», — заявил Алиханов.