«Это горит стадион?»: калининградцев напугало рыжее зарево над «Ростех Ареной» (фото, видео)

Ссылка Калининградцев напугали рыжие всполохи над чашей «Ростех Арены». Максим принял непонятное свечение за пожар и прислал «Клопс» видео, сделанное в ночь на пятницу, 30 января. «Это горит «Ростех Арена»? Ничего непонятно. Ну очень напоминает огонь», — написал он.

Присылали в редакцию и фото непонятного свечения над Островом. Некоторые читатели в шутку предположили, что на спортивный объект приземлилась летающая тарелка.

Фото: очевидцы

В МЧС «Клопс» заверили, что ничего чрезвычайного не происходит, просто начала работать система дополнительного освещения газона. Она позволяет поддерживать покрытие в идеальном состоянии даже зимой. Специальные установки передвигаются по полю и заменяют недостающий солнечный свет. Газон под ними накрыт плёнкой. Свет одновременно греет землю и даёт расти траве.

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»