Ещё холоднее: синоптики призвали Калининградскую область готовиться к самым сильным морозам в XXI веке

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В ближайшие дни в регионе ожидается резкое и аномальное похолодание — синоптики не исключают, что предстоящие морозы могут стать одними из самых сильных в XXI веке. Об этом специалисты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в пятницу, 30 января.

Ведущие метеорологические модели показывают, что в утренние часы понедельника столбики термометров в Калининграде могут опуститься до −23…−25. По области ожидается −26…−29, а на самом востоке региона — до −30…−31.

Если сценарий существенно не изменится, что маловероятно за два дня в антициклоне, нас ждёт один из самых сильных морозных эпизодов в XXI веке.

Днём воскресенья и понедельника температура вряд ли превысит [отметку] -14...-16, в утренние и вечерние часы будет колебаться около -20», — говорится в сообщении.

Специалисты предупреждают об опасности обморожений и рекомендуют по возможности сократить время пребывания на улице в самые холодные часы. Жителей региона также просят не забывать об уличных животных: тёплая вода, корм и укрытие могут помочь им пережить сильные морозы.