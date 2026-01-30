Жители Калининградской области сделали из старого погреба в родном посёлке мини-музей (фото, видео)

ВКонтакте

В посёлке Илюшино Нестеровского района местные жители привели в порядок старинный немецкий погреб. Об этом «Клопс» рассказала Мария, принимавшая участие в разгребании завалов.

«В Илюшино прошло моё детство. И сколько себя помню, я очень боялась этого строения. Заброшка, заросшая мусором, выглядела угрожающе», — рассказывает девушка.

Мария давно переехала из Илюшино в Калининград и каждый день ездит в Балтийск. Там она работает по целевому назначению врачом ультразвуковой диагностики. Однажды семья узнала, что на Балткосе местные взялись приводить в порядок пустующие доты. «И мы решили последовать их примеру», — объясняет Мария.

Теперь в погребе можно разглядеть аутентичную кирпичную кладку, стрельчатые своды. По стенам висят раритетные фотографии. Полюбоваться этим необычным объектом может любой желающий.