Разгром в Минске: калининградские волейболистки не оставили шансов сборной КНДР

Волейболистки сборной Калининградской области одержали уверенную победу над командой Северной Кореи на международном турнире «Локоволей», который проходит в Минске. Игра в пятницу, 30 января, завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент «Клопс».

Подопечные Светланы Воронковой — супруги главного тренера женского «Локомотива» Андрея Воронкова — с первых минут захватили инициативу и не оставили соперницам шансов. Первый сет завершился с разгромным счётом 25:9.

Во второй партии калининградки вновь начали мощно — 7:0. Преимущество доходило до десяти очков, однако в какой-то момент команда позволила соперницам сократить отставание до шести мячей. Это лишь добавило злости нашим девушкам: они быстро вернули контроль над игрой и довели сет до победы — 25:15, а вместе с ним и весь матч — 2:0.

Турнир «Локоволей» в этом году проводится среди юношей и девушек 2009–2010 года рождения. Финальные матчи соревнований запланированы на 31 января. В первом туре сборная Калининградской области также в двух партиях обыграла команду из Крыма.

Успех юных волейболисток должен вдохновить главную команду региона — «Локомотив», которая 1 февраля сразится с «Заречьем». Билеты на эту встречу можно купить на сайте «Клопс Афиша».