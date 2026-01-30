Лёг в руки и склонил голову: фермер из Калининградской области спас умирающего на морозе аиста (фото)

ВКонтакте

Ссылка Измученные долгими морозами птицы продолжают жаться к людям в поисках еды и тепла. В посёлке Саранское Полесского района к фермеру вышел ослабленный, голодный аист. Об этом Фёдор рассказал «Клопс». «В обычный рабочий день он прилетел и ходил недалеко от того места, где я работал. Видимо, понимал, что ещё один день он не выживет. Я это тоже видел, так как птица была совсем без сил и, покачиваясь, бродила по глубокому снегу», — вспоминает мужчина.

По словам Фёдора, дикая птица в руки далась без боя: «Аист просто лёг и склонил голову. Взяв его на руки, я был очень удивлён тому, как он ещё жив: он был как ледышка». Фермер отогрел нового друга под инфракрасной лампой и стал искать, где бы его могли приютить. Отозвались в «Биосфере Балтики». И уже вечером аист был доставлен в центр реабилитации диких животных.

Фото: Фёдор

В «Биосфере Балтики» аист далеко не единственный постоялец. Центр переживает наплыв посетителей и нуждается в помощи, так как существует только за счёт пожертвований. «Птиц поступает всё больше. Истощённые, травмированные конкурентами за еду и очень голодные. Кормов требуется всё больше. Мясо, рыба, зерно, насекомые, мыши, перепела», — написали сотрудники «Биосферы Балтики» на странице в телеграм-канале организации.