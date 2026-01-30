7 февраля «ИЗИпартс» открывает новый магазин автозапчастей в Калининграде

Работаем с частными покупателями и активно сотрудничаем с бизнесом: владельцами СТО, магазинов автозапчастей, автопарков. Для каждой категории предусмотрен индивидуальный подход, гибкие условия заказа и персональное сопровождение сделки на всех этапах.

Официальный дистрибьютор GSP, Patron, Hitatsu, Alpiс, MasterKit, Borsehung и Metaco — это гарантия оригинальности продукции, выгодных цен и стабильных прямых поставок без посредников.

В чём наше отличие?

Мы делаем ставку на то, что нужно клиенту уже сегодня:

широкую доступность ассортимента для популярных авто (европейские, азиатские, коммерческие машины); оригинальные детали по справедливым, ценам; современные стандарты фирменного сервиса и быструю выдачу.

Приходите лично выбирать нужные детали или просто познакомиться!

Открытие — 7 февраля, Калининград, ул. Генерала Челнокова, 33, ТЦ «Азимут».

Актуальные акции, подарки и подробности — в Telegram-канале «ИЗИпартс».

Контакты:

Сайт: iziparts.ru

Телефон: +7 (909) 776‑14‑46 / 8 (4012) 69‑54‑54

С «ИЗИпартс» нужные автозапчасти теперь доступны каждый день, легко и без переплат!