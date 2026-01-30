7 февраля «ИЗИпартс» открывает новый магазин автозапчастей в Калининграде

В городе появляется новая точка для автомобилистов, которые ценят широкий выбор и честные цены, — «ИЗИпартс» открывает магазин по адресу: Калининград, ул. Генерала Челнокова, 33, ТЦ «Азимут». Вас ждёт современное пространство, где удобно и просто подобрать всё для автомобиля — от масел и фильтров до ходовой части и автохимии.
Что предлагает новый «ИЗИпартс»
- Более 15 000 позиций запчастей и расходников в наличии и под заказ, с мгновенным подбором по оригиналу или достойному аналогу.
- Ассортимент ведущих брендов мира: собственная торговая марка Dragon Power, Standard Springs, Eurorepar, Masuma, Cofle, а также оригинальные запасные части и многие другие.
Официальный дистрибьютор GSP, Patron, Hitatsu, Alpiс, MasterKit, Borsehung и Metaco — это гарантия оригинальности продукции, выгодных цен и стабильных прямых поставок без посредников.
- Прозрачные условия обмена и возврата, поддержку при подборе и оформлении — для вашего максимального спокойствия.
- Честные цены «от склада», спецпредложения и подарки первым покупателям. Обо всех акциях подробнее — в Telegram-канале «ИЗИпартс».
Сильные стороны «ИЗИпартс»
Работаем с частными покупателями и активно сотрудничаем с бизнесом: владельцами СТО, магазинов автозапчастей, автопарков. Для каждой категории предусмотрен индивидуальный подход, гибкие условия заказа и персональное сопровождение сделки на всех этапах.
В чём наше отличие?
Мы делаем ставку на то, что нужно клиенту уже сегодня:
- широкую доступность ассортимента для популярных авто (европейские, азиатские, коммерческие машины);
- оригинальные детали по справедливым, ценам;
- современные стандарты фирменного сервиса и быструю выдачу.
Приходите лично выбирать нужные детали или просто познакомиться!
Открытие — 7 февраля, Калининград, ул. Генерала Челнокова, 33, ТЦ «Азимут».
Актуальные акции, подарки и подробности — в Telegram-канале «ИЗИпартс».
Контакты:
Сайт: iziparts.ru
Телефон: +7 (909) 776‑14‑46 / 8 (4012) 69‑54‑54
С «ИЗИпартс» нужные автозапчасти теперь доступны каждый день, легко и без переплат!