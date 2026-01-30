11:41
7 февраля «ИЗИпартс» открывает новый магазин автозапчастей в Калининграде

7 февраля «ИЗИпартс» открывает новый магазин автозапчастей в Калининграде - Новости Калининграда

В городе появляется новая точка для автомобилистов, которые ценят широкий выбор и честные цены, — «ИЗИпартс» открывает магазин по адресу: Калининград, ул. Генерала Челнокова, 33, ТЦ «Азимут». Вас ждёт современное пространство, где удобно и просто подобрать всё для автомобиля — от масел и фильтров до ходовой части и автохимии.

Что предлагает новый «ИЗИпартс»

  1. Более 15 000 позиций запчастей и расходников в наличии и под заказ, с мгновенным подбором по оригиналу или достойному аналогу.
  2. Ассортимент ведущих брендов мира: собственная торговая марка Dragon Power, Standard Springs, Eurorepar, Masuma, Cofle, а также оригинальные запасные части и многие другие.

Официальный дистрибьютор GSP, Patron, Hitatsu, Alpiс, MasterKit, Borsehung и Metaco — это гарантия оригинальности продукции, выгодных цен и стабильных прямых поставок без посредников.

  1. Прозрачные условия обмена и возврата, поддержку при подборе и оформлении — для вашего максимального спокойствия.
  2. Честные цены «от склада», спецпредложения и подарки первым покупателям. Обо всех акциях подробнее — в Telegram-канале «ИЗИпартс».

Сильные стороны «ИЗИпартс»

Работаем с частными покупателями и активно сотрудничаем с бизнесом: владельцами СТО, магазинов автозапчастей, автопарков. Для каждой категории предусмотрен индивидуальный подход, гибкие условия заказа и персональное сопровождение сделки на всех этапах.

В чём наше отличие?

Мы делаем ставку на то, что нужно клиенту уже сегодня:

  1. широкую доступность ассортимента для популярных авто (европейские, азиатские, коммерческие машины);
  2. оригинальные детали по справедливым, ценам;
  3. современные стандарты фирменного сервиса и быструю выдачу.

Приходите лично выбирать нужные детали или просто познакомиться!

Открытие — 7 февраля, Калининград, ул. Генерала Челнокова, 33, ТЦ «Азимут».

Актуальные акции, подарки и подробности — в Telegram-канале «ИЗИпартс».

Контакты:

Сайт: iziparts.ru

Телефон: +7 (909) 776‑14‑46 / 8 (4012) 69‑54‑54

С «ИЗИпартс» нужные автозапчасти теперь доступны каждый день, легко и без переплат!

Реклама. ИП Бакутин Андрей Сергеевич, ОГРНИП 310392505500101
