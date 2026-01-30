За окном -15, а к вечеру станет ещё холоднее: прогноз погоды в Калининграде и области на 30 января

ВКонтакте

Утром 30 января столбик термометра в Калининграде опустился до отметки -15 градусов. К вечеру по области ожидается понижение температуры до -18°C, предупредили в региональном МЧС.

Ощущение холода усилится из-за порывистого северо-восточного ветра, который будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Осадков не ожидается. На дорогах снежный накат, гололедица, местами гололёд.

Среднесуточная норма января для Калининградской области составляет -1,2 °C.