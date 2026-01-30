Калининградские энергетики из-за сильных морозов перешли в режим «Товсь!»

ВКонтакте

Калининградские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за надвигающихся на регион сильных морозов. Об этом сообщают «Россети Янтарь».

Ожидается, что до 3 февраля температура воздуха будет опускаться ниже -20 градусов. Компания подготовила 59 аварийных бригад и 92 единицы техники, для экстренного восстановления электроснабжения. На случай экстренного отключения социально значимых объектов подготовлены 19 дизельных генераторов общей мощностью 2,4 МВт.

В организации напомнили, что необходимо строгого соблюдать правила техники безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров и самостоятельно восстанавливать электроснабжение.