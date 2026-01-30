06:55

В Калининградскую область из Турции верхом на помидорах приехали гусеницы южноамериканской томатной моли

В Калининградскую область из Турции привезли помидоры с пассажирами-вредителями. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Наличие жизнеспособных гусениц южноамериканской томатной моли подтвердили в лаборатории ведомства.

«В целях недопущения распространения карантинного объекта на территории России ввоз заражённых томатов запрещён. По решению собственника подкарантинная продукция направлена на карантинное фитосанитарное обеззараживание», — рассказали о судьбе 12,6 т помидоров в Россельхознадзоре.

В Калининградскую область из Турции и Марокко пытались ввезти 14 тонн помидоров, заражённых опасными вирусами.

