В Калининградской БСМП из-за гололёда госпитализируют по 50 человек в сутки

Ссылка Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Ссылка Калининградская БСМП последнюю неделю работает в экстренном режиме: график пришлось модифицировать так, чтобы полный комплект специалистов выходил на смену даже по выходным. Как больнице удаётся держать бой с гололёдом, рассказал «Клопс» главврач БСМП, нейрохирург Эдуард Хасаншин. Поток пациентов с травмами, полученными на скользких улицах, в январе резко вырос — причём случилось это не постепенно, а практически одним днём. Основной наплыв фиксируется по вторникам, средам и субботам. По данным на пятницу, 30 января, в травмпункт обратились 133 человека, из них 65 — это люди, которые пострадали из-за наледи. Днём раньше, в четверг — таких было 79 из 122-х. «Получается, 64,8 процента, — пояснил Эдуард Хасаншин. — И это только травмпункт: надо учесть, что часть пациентов попадает на скорой в приёмный покой». Таких тоже немало: в предыдущие два дня в БСМП ежедневно госпитализировали до 50 человек. Как правило, речь идёт о переломах крупных трубчатых костей и других случаях, когда пациент нуждается в хирургическом вмешательстве. Нередки переломы шейки бедра: их регистрируется по 5-6 в сутки.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

«Травматологическое отделение ежедневно выполняет сейчас по четырнадцать операций. Каждый день, — рассказал главврач, — Обычно — девять, то есть рост на треть. У нас травматологическое отделение всегда работало на двух операционных столах. Сегодня оно работает на четырёх». К счастью, больница располагает и высокотехнологичным оборудованием, и профессиональными кадрами для того, чтобы обеспечить подобный рывок. К услугам врачей и современные протезы, и стабилизирующие системы, и возможность мини-инвазивного вмешательства с эндоскопическим доступом. Этими методиками владеют все травматологи БСМП, поэтому и темп работы удаётся держать. Но медикам пришлось мобилизовать все ресурсы. «Соответствующая нагрузка на операционный блок, на анестезиологическую бригаду, — говорит Хасаншин. — Все люди работают. Дополнительно в выходные дни полноценно на полный рабочий день выходят в травматологическое отделение операционный блок и анестезиология. Надо отдать должное: все трудятся с полной отдачей своих сил. Невзирая на усталость, на время и всё остальное». Справляться с потоком пациентов удаётся. В частности, помогает маршрутизация, которую, по словам Эдуарда Хасаншина, обеспечил областной минздрав. Если своих мощностей не хватает, на помощь приходят другие городские клиники, пострадавших перераспределяют. Многочасовых очередей в приёмном покое тоже пока удаётся избежать. Время ожидания увеличилось, но незначительно, и уступать приходится в основном тем, кто получил относительно лёгкие травмы. Экстренно помогают наиболее тяжёлой категории пациентов — речь в этом случае может идти о спасении жизни. Если из-за перелома начнётся жировая эмболия, то есть в кровоток попадёт тромб, возможен даже летальный исход.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Но преобладают пока относительно лёгкие случаи. Примерно половина травм — это переломы, вторая — вывихи, ушибы и растяжения. Молодёжь травмируется чаще на ходу, в основном повреждают кисти и предплечья. Люди, потеряв равновесие, пытаются защититься, упереться руками в землю. «Среди пожилых больше, наверное, процент тех, кто беспокоится о себе и ходит очень осторожно, — поделился главврач. — Но если уж они падают, то, как правило, бёдра ломают». Врачи искренне надеются, что работать на пределе сил придётся не слишком долго. Не за горами весна, а там и лёд на улицах уйдёт в прошлое, и будни БСМП вернутся в привычное русло. Но экстремальная ситуация стала и лишним импульсом для развития. «У нас двадцать лет не было такой зимы, — говорит Хасаншин. — Но это не значит, что она не повторится. Травматология у нас уже в приоритете среди множества других направлений. И мы нацелены на 2026 год ещё оснастить отделение более совершенным оборудованием. Гололёд, конечно, внёс лепту очень серьёзную». Как уберечь себя на скользком тротуаре Эдуард Хасаншин ещё раз напомнил, как вести себя в гололёд, чтобы свести к минимуму риск получить травму. Первое: быть предельно осторожным. «Самый главный залог того, что вы не упадёте, это страх, который должен быть в голове каждого из нас, — говорит он. — Я не побегу. Я буду искать наиболее безопасный путь. Лучше по снегу пойти, чем по гололёду. Бывает, коротким путём идут и в итоге падают. И без особой надобности выходить не надо, особенно, если вы пожилой человек». Если всё-таки вы сами упали или стали свидетелем того, как потерял равновесие прохожий, проверьте, может ли человек самостоятельно встать, чувствует ли острую боль, не теряет ли сознание. Если пострадавший сам встать не может и есть малейшее подозрение на перелом ноги, то поднимать его нельзя. Нужно сразу вызвать скорую.