Едешь, тормозишь, снова едешь: на Приморском кольце ввели ограничения из-за уборки снега (фото)

На Приморском кольце снова ввели временные ограничения движения из-за уборки снега. Часть трассы закрыли, скорость снизили, сообщили «Клопс» в региональном подразделении «Росавтодора».

Несколько дорожных бригад устанавливают временные знаки у проезжей части и на прицепах снегоуборочной техники. По словам очевидцев, снег с трассы сбрасывают за её пределы. Бросилось в глаза, что ограничения скорости действуют даже там, где техника в данный момент не работает. Это доставляет неудобства автомобилистам.

Работы ведутся на федеральных дорогах Калининградской области.

А-217 Приморское полукольцо Калининград — Светлогорск

Подъезды к Светлогорску и Зеленоградску: ограничение скорости в обоих направлениях до 17:00. Ведётся уборка и обработка посадочных площадок и автопавильонов.

А-229 Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой

40–53 км: ограничение скорости в обоих направлениях с 8:00 до 17:00. Проводится уборка снежных валов из-под барьерного ограждения.

А-216 Гвардейск — Неман — граница с Литовской Республикой

0–32 км: ограничение скорости в обоих направлениях с 8:00 до 17:00. Убирают от снега и мусора и обрабатывают посадочные площадки и автопавильоны.