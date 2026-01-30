Калининградец поучаствовал в «Битве шефов» и поделился рецептом каре ягнёнка, которое оценил Ивлев (фото)

ВКонтакте

Ссылка Фото: Владислав Асриев

Ссылка 32-летний Владислав Асриев из Калининграда поучаствовал в кулинарном шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!», выпуск вышел на днях. Мужчина рассказал «Клопс» о кулуарных подробностях съёмок и планах, а также поделился рецептом коронного блюда, которое оценил телеведущий Константин Ивлев.

Менеджер-экономист по образованию, калининградец уже работает в сфере торговли мясом. С кулинарией Владислав профессионально никогда не был связан, но с самых ранних лет любил изучать рецепты в интернете, готовить и удивлять близких своей стряпнёй. Всё изменилось летом прошлого года. 3 июня мужчина праздновал день рождения, и средний брат решил сделать ему подарок — отправил заявку на участие в телепрограмме. «Говорит: «Братишка, вот такой прикол для тебя сделал». Все посмеялись и забыли. Через месяц редактор проекта сама мне написала: «Владислав, здравствуйте, хотим познакомиться с вами». Три месяца мы переписывались, согласовывали блюда, а я заполнял анкеты и визитки», — рассказывает собеседник «Клопс».

Мясо не выдержало задержку рейса В сентябре Владислав полетел в Москву на съёмки. С этим был связан единственный неприятный момент. Рейсы переносили из-за воздушных угроз, а Владислав вёз с собой продукты для своего коронного блюда. Он мог попросить купить их заранее в столице, но выбрал такой вариант. Вылет был назначен на раннее утро, но в итоге покинуть область удалось только к полуночи. Как шутит Владислав, оставалось только представлять, «что случилось со свежим мясом за это время». Готовить пришлось из столичных продуктов. Попробовав каре ягнёнка, она сказала «да» По словам Владислава, в студии нельзя было пользоваться телефонами, фотографировать кого-либо. Даже перерыв на кофе или поход в туалет были определены строгим регламентом. На эти занятия отводилось не больше пяти минут. На отборочный этап вышли около 16 участников. После дегустации блюд шефы Константин Ивлев и Ренат Агзамов набирали команды. Владислав попал к Ивлеву — шеф оценил каре из ягнёнка и сливочное пюре по авторскому рецепту. В эфире калининградец рассказал, что когда дал попробовать это блюдо своей будущей супруге, она сказала «да». Когда передачу монтировали, кадры склеили так, что судьбоносное «да» говорит уже сам Ивлев. «Когда мы с супругой познакомились, я её постоянно удивлял мясными блюдами. Она спортивная девушка и никогда особо не ела такие нажористые стейки. А тут появился я со своим мясом, постоянно её баловал. Конечно же, она не могла не выйти за меня замуж», — смеётся собеседник «Клопс».

Скриншот: телеканал «Пятница!»

Следующим этапом стало приготовление блюда-сюрприза — азиатского супа лакса. Состав заранее не назывался, а колдовать над кастрюлями пришлось в горячке, под камерами и с обязательными комментариями каждого своего действия. «Я вообще первый раз это блюдо попробовал и в принципе не знал ингредиенты. Пытался сделать просто вкусно», — делится Владислав. Ивлев попробовал суп калининградца и сказал, что блюдо съедобно, но слишком острое. Кулинар сварил его на рыбном бульоне и признался, что должно быть зря добавил в горячее тайскую пасту, которая и дала такой вкус. Лакса — это традиционный суп Юго-Восточной Азии. Его готовят на насыщенном рыбном или курином бульоне. В него добавляют кокосовое молоко, специи, лапшу, рыбу или морепродукты, курицу, соевый сыр тофу и овощи. Вкус у лаксы яркий, пряный и острый, с выраженной кисло-сладкой ноткой. Блюдо распространено в Малайзии, Сингапуре и Индонезии, при этом рецепты сильно различаются в зависимости от региона.

Дальше этого этапа Владислав не прошёл, но мужчину это нисколько не расстраивает. «Где-то чуть-чуть скреблось внутри, что мог пройти и дальше. Но я получил столько эмоций и опыта, что эти чувства унялись. Я по сей день вспоминаю это и будто заново переживаю. У меня мурашки, невероятные эмоции. Скажем так: в десять раз больше получил положительных эмоций, чем расстройств», — говорит собеседник «Клопс». Владислав по сей день общается с участниками проекта, у них даже есть общий чат. Он остаётся на связи с менеджером телеканала, и не исключено, что всё это только начало звёздной карьеры калининградца. Уникальный опыт в съёмках телешоу изменил и профессиональные планы: Владислав планирует в рамках своей компании открывать в городе точки общественного питания.

Скриншот: телеканал «Пятница!»

Рецепт звёздного блюда Каре ягнёнка Потребуется каре баранины из спинной части. Мясо тщательно зачищают между рёбер: снимают плёнку, жировую ткань и все лишние элементы, а затем нарезают порционно — по одному ребру. Перед жаркой косточку обрабатывают горелкой, чтобы не оставалось излишков мяса и было удобно держать во время еды. Каре обжаривают на сильном огне примерно по три минуты с каждой стороны. После этого нужно полить мясо сливочным маслом для получения золотистого колера. Далее каре отправляют в духовой шкаф либо в пароконвектомат. Температура — около 200 °C, время — 5–6 минут, чтобы мясо дошло до нужной степени прожарки. Приправы Владислав использует самые простые: соль и перец. Иногда добавляет сухой розмарин или готовую смесь кавказских трав. Сливочное картофельное пюре Пюре Владислав готовит по рецепту шефа Константина Ивлева. Для него берут картофель определённого сорта, подходящий именно для пюре. Картошку отваривают до готовности и в ещё горячую добавляют сливочное масло, сливки, соль по вкусу и 1-2 яичных желтка. Сливки лучше брать жирные — 20% или даже 33%. Важный момент: массу нежелательно взбивать блендером, а лучше перетереть её через сито. Только так пюре получается кремовой консистенции — мягкое, воздушное, без комочков.