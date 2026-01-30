EXEED: что означает название премиального автомобильного бренда

Прямой перевод и происхождение
Название EXEED является производным от английского глагола to exceed (произносится [ɪkˈsiːd]), что дословно переводится на русский язык как «превосходить», «превышать», «выходить за рамки».
Написание изменено сознательно, первая буква C заменена на X. Это сделано не только для уникальности и лёгкости регистрации товарного знака, но и с глубокой семиотической целью. Буква X в глобальной культуре часто символизирует:
- неизвестное и будущее;
- эксперимент и инновации;
- пересечение путей, перекрёсток возможностей.
Таким образом, EXEED — это не просто слово, а гибридный символ, соединяющий идею «превосходства» (exceed) с концепцией «инноваций и будущего» (X).
История и контекст создания
EXEED — флагманский суббренд китайской автомобильной корпорации Chery, представленный в 2017 году. Его создание было стратегическим ответом на растущий спрос на премиальные автомобили и необходимость выхода на глобальный, в первую очередь европейский, рынок с конкурентоспособным продуктом высокого класса.
Философия, заложенная в названии, полностью отражает миссию: превзойти ожидания — как в качестве материалов и сборки, так и в технологической оснащённости, дизайне и уровне сервиса. Эксид позиционирует себя не как «просто автомобиль», а как высокотехнологичный продукт для требовательной аудитории.
Ключевые принципы, закодированные в названии EXEED:
1. Превышение стандартов (Exceed Standards). Бренд изначально заявлял о применении более строгих внутренних стандартов качества и тестирования по сравнению с массовыми моделями.
2. Выход за рамки ожиданий (Exceed Expectations). Акцент на передовых технологиях, премиальном дизайне интерьера и экстерьера.
3. Выход за грань (Exceed Borders). Глобальная амбиция бренда. EXEED стал первым брендом Chery, который начал активное наступление на рынки Европы, России, Ближнего Востока и Латинской Америки под новым, «нейтральным» именем, не ассоциирующимся напрямую с Китаем.
Практическое воплощение философии
Модельный ряд наглядно демонстрирует этот подход:
- Дизайн разрабатывается центром в Германии.
- Активное внедрение искусственного интеллекта, систем помощи водителю уровня ADAS, гибридных силовых установок.
- Использование материалов от мировых поставщиков премиум-сегмента.
EXEED — стратегическое название-послание. Оно сообщает о намерении бренда не просто войти в премиум-сегмент, а переопределить его стандарты для новой волны автомобилей. Это не перевод в классическом понимании, а концепт, означающий «Постоянное стремление превзойти себя и существующие границы». Название соответствует позиционированию бренда как технологичного, глобального и амбициозного игрока на мировом авторынке.
Хотите лично почувствовать динамику, комфорт и уверенность нового поколения кроссоверов?
Приглашаем вас в официальный «EXEED Центр БТА» на Московском — мы подготовим автомобиль специально под ваш визит.
Калининград, Московский проспект, 271
Записаться на тест-драйв по телефону: +7 (401) 243-01-97 или на сайте online.bta-exeed.ru.