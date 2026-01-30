Всё время держала за руку: пожилая калининградка начала терять сознание в автобусе

ВКонтакте

Пожилой калининградке стало плохо в автобусе, но на помощь пришли пассажиры, а водитель сделал остановку и дождался скорой. Об этом «Клопс» рассказала горожанка Евгения, которая стала свидетелем случившегося.

Как рассказала Евгения, утром в четверг, 29 января, она ехала на работу в автобусе 37-го маршрута. Когда миновали ТЦ «Сити» на Московском проспекте, она обратила внимание, что сидящей рядом с ней пожилой женщине, похоже, нездоровится.

«Бабушка сначала стала обмахиваться каким-то документом, — вспоминает Евгения, — потом сняла шапку, попыталась расстегнуться. Но ей делалось хуже, кажется, она уже начала терять сознание».

Пассажиры не остались равнодушными. Кто-то крикнул водителю, что нужно остановиться, кто-то помог пенсионерке ослабить шарф на шее, другие уже звонили в скорую.

«Девушка молодая с заднего сиденья откуда-то к нам подошла, — говорит собеседница «Клопс», — сказала, что она врач, пощупала пульс и всё время оставалась с ней, за руку её держала. У одной женщины оказался с собой глюкометр, проверили сразу и сахар. Кто-то нашёл шоколадку, дали ей кусочек. Кто-то салфетки влажные подавал, там вытереть что-то. Шофёр сбегал принёс воды».

Пострадавшая немного пришла в себя, но всё равно ощущала сильную слабость. Она рассказала, что собиралась в поликлинику сдавать анализы, поэтому не позавтракала, ничего не ела и не пила. Большинство попутчиков из-за заминки в движении автобуса покинули его, так как спешили по своим делам. Но несколько мужчин и молодая доктор оставались рядом с горожанкой до прибытия скорой.

«Не бросили её! — говорит Евгения. — Это поразило, по-хорошему, да! Теперь бы ещё узнать, что с бабушкой всё в порядке, как она...»

Как рассказали «Клопс» в областном минздраве, пенсионерке 78 лет, она страдает хроническим заболеванием. Её состояние удалось стабилизировать, от госпитализации пассажирка отказалась. Министерство очень благодарно своей сотруднице, которая не растерялась и не оставила больную без помощи — за неравнодушие и человеческое отношение к случайной попутчице. Но имя молодого доктора пока неизвестно.