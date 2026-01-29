ВКонтакте

На двух улицах Калининграда нашли утечки в водопроводных сетях. Об этом сообщает пресс-служба областного «Водоканала» в четверг, 29 января.

«Специалисты выявили новые утечки на ул. Бусловского, 1 и ул.Колхозной, 4-6. В условиях значительной загруженности, экстремальной погоды и расставленных приоритетов по ликвидации аварийных ситуаций устранение этих утечек запланировано на 30 января», — рассказали в пресс-службе.

Все дома получают воду в полном объёме. Потери несёт только «Водоканал». На квитанциях жителей это никак не скажется, подчеркнули в организации.