Холодно, малооблачно и без снега: погода в Калининградской области на пятницу

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В регионе в пятницу, 30 января, будет малооблачно и без осадков. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Днём в Калининграде и области -10...-13°C (у морского побережья -9...-11°C), утром и в первой половине дня — облачно с прояснениями, во второй половине дня и вечером — переменная облачность/малооблачно и без осадков. Ветер восточного и северо-восточного направления: в Калининграде и области — слабый/умеренный (3-8 м/с), в порывах до 9-11 м/с, у побережья — умеренный/свежий (4-10 м/с), в порывах до 12-14 м/с (на Куршской и Балтийской косе, а также на акватории заливов порывы до 14-16 м/с)», — говорится в сообщении.