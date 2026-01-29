Деньги, исполнение желаний и доброе слово: калининградцы рассказали, каким образом поощряют детей

ВКонтакте

Большинство родителей в Калининграде, выбирая, как поощрить ребёнка, например, за хорошие оценки, чаще предпочитают не материальные, а эмоциональные способы поддержки. Об этом говорят результаты опроса SuperJob, опубликованные в четверг, 29 января.

Эксперты выявили чёткую иерархию в методах мотивации:

Устная похвала — самый популярный способ, его используют 30% опрошенных родителей.

Поездки в развлекательные места (парки аттракционов, кино, кафе) — 26%.

Исполнение желаний ребёнка — 23%.

Менее распространены такие методы, как подарки (17%), разрешение на игры или просмотр ТВ (15%), а также денежные выплаты или сладости (по 11%). Лишь 6% респондентов признались, что не поощряют детей никак.

Исследование показало заметную разницу в стиле воспитания. Матери чаще ограничиваются устной похвалой. Отцы практикуют денежное поощрение и дарят подарки. При этом именно среди мужчин оказался выше процент тех, кто не использует никаких способов мотивации.

Несмотря на активное обсуждение темы, лишь небольшой процент родителей напрямую платит школьникам за успехи в учёбе. Только 7% опрошенных дают деньги за каждую хорошую оценку, а 4% — исключительно за пятёрки. Эта практика также более характерна для отцов, которые применяют её вдвое чаще матерей.

Опрос проводился с 12 по 27 января.