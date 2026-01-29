Калининградская область отправила в зону СВО ещё одну партию гуманитарной помощи (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининградская область отправила в зону СВО ещё одну партию гуманитарной помощи. Об этом сообщил глава региона Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале в четверг, 29 января.

«Среди груза — дроны, РЭБ, детекторы для обнаружения беспилотников противника, необходимое к технике. Стараемся охватывать все наши подразделения — прямо сейчас несколько фур с гуманитарной помощью от региона разгружаются в зоне СВО. Передали автомобили, инструменты, медикаменты, провизию, масксети, генераторы, блиндажные печи и многое другое. Бойцы шлют фото и видео, всё смотрю. Мирным жителям ДНР и Херсонской области отправили одежду, школьникам — канцелярию», — говорится в сообщении.