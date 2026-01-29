На калининградской трассе из-за гололёда застряли школьный автобус и легковушка (видео)

ВКонтакте

В посёлке Совхозное Багратионовского района из-за гололёда застряли школьный автобус и легковой автомобиль. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы, прислав видео с места происшествия.

На одном из роликов, снятых 28 января, видно, как легковушка оказалась посреди скользкой дороги и забуксовала. На помощь пришли другие водители и прохожие.

На втором видео автобус стоит у обочины и безуспешно пытается тронуться. По словам очевидцев, в момент съёмки детей в салоне не было.

«Вот так у нас чистят дороги. Тысяча жалоб, а толку ноль», — прокомментировал ситуацию житель посёлка.

«Клопс» направил запрос в министерство инфраструктуры Калининградской области с просьбой объяснить причины случившегося. На момент публикации ответа не поступило.