Ультраполярное вторжение: почему в Калининградскую область идут двадцатиградусные морозы

Предстоящие сильные морозы в регионе связаны с редким синоптическим явлением — ультраполярным вторжением. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» в четверг, 29 января.

Ультраполярное вторжение (УПВ) — это процесс, при котором экстремально холодный арктический воздух распространяется с северо-востока на юго-запад, блокируя привычный для Европы западный перенос более тёплых воздушных масс. Обычно такое явление длится от 3 до 6 суток и сопровождается формированием мощного арктического или скандинавского антициклона.

Ключевая особенность УПВ — движение холода именно с северо-востока, а не с северо-запада. Это принципиально влияет на температуру. Арктический воздух при ультраполярном вторжении приходит напрямую из районов Карского моря, Таймыра и севера Сибири, которые зимой почти полностью покрыты льдом. В отличие от других сценариев, воздушная масса не проходит над Атлантикой и Баренцевым морем, где могла бы прогреться. В итоге в регион поступает сухой и очень холодный континентальный воздух.

Для сравнения: при обычном полярном вторжении холод движется с севера или северо-запада и частично смягчается над открытыми водами, поэтому морозы бывают менее суровыми.

По прогнозам синоптиков, пик холодов в Калининграде ожидается с 31 января по 3 февраля — в течение 3-4 суток. После этого намечается постепенное потепление.