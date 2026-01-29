Жалобы подтвердились: у Космодемьянского и Совхозного нашли незаконную свалку на 200 кубометров

ВКонтакте

В Калининградской области нашли незаконную свалку на 200 кубометров. Об этом сообщает минприроды региона в четверг, 29 января.

«После поступления жалоб из социальных сетей сотрудники ведомства произвели оперативный выезд на место предполагаемого нарушения. В ходе осмотра, на пересечении Космодемьянского и Совхозного, была обнаружена свалка биологических отходов общей площадью порядка 200 кубических метров», — говорится в сообщении.

Поскольку обращение с такими отходами относится к компетенции Россельхознадзора, собранные материалы передали в ведомство для принятия мер. 28 января на место выезжали сотрудники ведомства и представители природоохранной прокуратуры. Факт размещения биологических отходов подтвердился. Сотрудники Службы по борьбе с заболеваниями животных отобрали пробы для лабораторных исследований. Природоохранная прокуратура устанавливает виновных и решает вопрос о привлечении их к ответственности. Информацию о нарушении также направили в органы внутренних дел.

Незаконное складирование отходов влечёт за собой серьёзную административную и уголовную ответственность.