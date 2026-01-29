Тёплые лампы и удвоенные порции: зоопарк Калининграда готов к аномальным холодам

ВКонтакте

В Калининградском зоопарке сильные холода встретят во всеоружии — подготовку к зиме начали ещё осенью. Об этом рассказали сотрудники учреждения в четверг, 29 января.

В секторе тропических и хищных птиц заранее запасаются всем, что помогает сохранить тепло: древесным волосом, сеном, сухими вениками, шерстью и шкурами. Эти же материалы пернатые используют для строительства гнёзд — зима для многих видов совпадает с брачным периодом. У хищных животных подготовка проходит под знаком «зажировки». Киперы стараются максимально откормить тех, кто уходит в спячку — медведей и енотов. Но дело не только в весе: в берлогах у медведей обустраивают тёплые подстилки из сена, веток и лапника, а для енотов готовят утеплённые домики.

Сектор австралийской и водоплавающей птицы больше всего спокоен за японских журавлей — для них морозы до –20 градусов привычны, а на родине, на острове Хоккайдо, температура зимой может опускаться и до –30. Остальным птицам ежедневно обновляют толстые подстилки из сена и внимательно следят за работой насоса в большом пруду, который обеспечивает незамерзающую полынью.

В секторе копытных животные сами решают, когда выходить на прогулку, а когда оставаться в тёплых помещениях. Единственное условие — сена в холодный период становится заметно больше. Самых теплолюбивых обитателей зоопарка переводят под греющие лампы и в отапливаемые павильоны с тёплыми полами. Рацион в морозы тоже усиливают: выдрам дают больше жирной красной рыбы, хищным птицам — более упитанных грызунов, а водоплавающим увеличивают порции зерна.

Кроме того, технические службы зоопарка находятся на круглосуточной связи, чтобы при необходимости оперативно устранить любые неполадки. Так учреждение готовится пережить даже самые аномальные холода.