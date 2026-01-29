В одном из дворов Калининграда снег сгребли на детскую площадку и парковку (фото)

ВКонтакте

На улице Свердлова в Калининграде снег во время уборки сгребли на детскую площадку и парковку. Об этом «Клопс» рассказала местная жительница Екатерина.

По словам калининградки, двор у домов №28 и 30 чистили в среду, 28 января. Вместо того, чтобы вывезти лёд и снег, их свалили в одну большую кучу там, где играют дети и стоят автомобили.

«Настоящий произвол! Вывозить не торопятся, машины теперь не могут запарковаться», — рассказала женщина.

Как по правилам?

Пункт 36 СанПиН 2.1.3684-21 запрещает размещать собранный снег и лёд на детских игровых и спортивных площадках.

Правила зимней уборки Калининграда утвердила и администрация города. Допускается формирование снежных валов на дороге, но с жёсткими ограничениями. Их высота не должна превышать 1 метр, ширина — 1,5 метра, между валами необходимо оставлять разрывы. Такие сугробы должны вывозить в течение 9–12 дней. Нельзя сбрасывать снег и лёд с тротуаров на проезжую часть, зелёные зоны и насаждения.

Ответственность за состояние территории несут как подрядчики, так и собственники — от управляющих компаний до владельцев торговых объектов и строительных площадок.