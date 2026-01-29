«Вчера не трогали, а сегодня — штрафстоянка»: в центре Калининграда стали эвакуировать авто с народной парковки

ВКонтакте

В центре Калининграда сотрудники ГАИ начали активно эвакуировать автомобили, припаркованные у здания Арбитражного суда. Об этом «Клопс» сообщили водители.

«Аппендикс» на улице Рокоссовского рядом с проезжей частью годами использовался как стоянка, но фактически оставлять там машину нельзя. После поворота с Соммера установлен знак 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор».

Как уверяют водители, работающие в офисах поблизости, долгие годы этот участок не вызывал интереса у автоинспекции: машины не мешали движению. Сейчас транспорт увозят ежедневно, не обращая внимания на путаницу со знаками.

Летом запрещающий стоянку знак справа плохо видно из-за листвы. Аналогичный стоит возле суда, хотя по ГОСТу он должен сопровождаться стрелкой, обозначающей продолжение зоны запрета. Напротив здания есть знак «Конец зоны запрета», но её начало не обозначено вовсе.