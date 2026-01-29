К сентябрю в Калининграде за 61,5 млн обустроят «вечно второй» сквер

Власти Калининграда выделяют 61,5 млн на обустройство сквера на Флотской, который два раза подряд занимал второе место в конкурсе благоустройства. Информация о торгах размещена на сайте госзакупок.
Согласно документам, на территории поставят качели, скамейки, урны, навесы, смонтируют велопарковки и проведут освещение. Пустырь благоустроят, создав там сеть пешеходных дорожек. Их замостят тротуарной плиткой и террасной доской.
Участок дополнительно озеленят, высадив кустарники, сакуры, дубы, берёзы, липы. Клумбы отделают кортеновской сталью и высадят на них декоративные многолетние растения. Работы поделят на 7 этапов и будут проводить с апреля по сентябрь.
О благоустройстве территории в конце Московского проспекта заговорили три года назад.