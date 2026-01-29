К сентябрю в Калининграде за 61,5 млн обустроят «вечно второй» сквер

ВКонтакте

Власти Калининграда выделяют 61,5 млн на обустройство сквера на Флотской, который два раза подряд занимал второе место в конкурсе благоустройства. Информация о торгах размещена на сайте госзакупок.

Согласно документам, на территории поставят качели, скамейки, урны, навесы, смонтируют велопарковки и проведут освещение. Пустырь благоустроят, создав там сеть пешеходных дорожек. Их замостят тротуарной плиткой и террасной доской.