Жажда реванша и полные трибуны: в Калининграде «Локомотив» играет с «Заречьем-Одинцово»

В воскресенье, 1 февраля, во дворце спорта «Янтарный» женская команда «Локомотив» встретится с подмосковным «Заречьем-Одинцово» в рамках 20-го тура Суперлиги. Всё о предматчевых раскладах читайте в обзоре «Клопс».
Это будет матч-реванш: ранее соперницы уже дважды обыграли калининградок: 3:1 — в ноябре и 3:2 — в декабре.
Калининградский «Локомотив» проводит неоднозначный сезон: действующие чемпионки в новом году показывают антирекорд предварительного этапа Суперлиги. По итогам 19 туров команда занимает 6-е место в таблице Суперлиги: 10 побед и 9 поражений.
Команда сильно обновилась, но показывает красивую игру, есть и лидер — бразильянка Киси вполне заменила легендарную Эбрар Каракурт. Однако этого не всегда хватает для побед с более опытными командами.
Домашняя арена — козырь в предстоящей игре: в «Янтарном» вместимостью 6 800 зрителей «Локо» редко теряет очки. Пора прерывать серию обидных поражений.
«Заречье-Одинцово» — один из фаворитов лиги, команда на 3-м месте после 19 матчей, в которых одержала 13 побед. Подопечные опытного тренера Константина Ушакова держат стабильный уровень. Однако выезд в Калининград будет испытанием: здесь гостям придётся нелегко. Как сказала одна из игроков «Заречья» Марина Аслямова, скучно точно не будет.
|№
|Команда
|И
|В
|П
|Оч
|Пар
|1
|Динамо-Ак Барс (Казань)
|19
|17
|2
|52
|54:13
|2
|Уралочка-НТМК (Свердловская обл.)
|19
|15
|4
|48
|52:16
|3
|Заречье-Одинцово (Московская обл.)
|19
|13
|6
|40
|44:28
|4
|Динамо (Москва)
|19
|12
|7
|35
|46:33
|5
|Ленинградка (Санкт-Петербург)
|18
|12
|6
|34
|41:27
|6
|Локомотив (Калининградская обл.)
|19
|10
|9
|31
|37:34
|7
|Корабелка (Санкт-Петербург)
|19
|10
|9
|27
|33:37
|8
|Протон (Саратов)
|19
|9
|10
|26
|36:37
|9
|Тулица (Тульская обл.)
|19
|8
|11
|26
|32:38
|10
|Омичка (Омская обл.)
|18
|8
|10
|25
|33:39
|11
|Динамо-Метар (Челябинск)
|19
|6
|13
|17
|27:48
|12
|Динамо (Краснодар)
|19
|5
|14
|14
|24:48
|13
|Енисей (Красноярск)
|19
|4
|15
|11
|23:52
|14
|Минчанка (Минск)
|19
|3
|16
|10
|20:52
В составе соперников выступает бывшая железнодорожница Юлия Бровкина. Центральная блокирующая стала одним из лидеров подмосковной команды. В этом сезоне она входит в топ-10 лучших блокирующих Суперлиги и показывает свои сильные стороны: высокий процент выигранных блоков, стабильные атаки и минимум ошибок. Её дуэли у сетки с блокирующими хозяев могут стать ключевым фактором в матче.
Тренерский штаб «Локомотива» знает о возможностях соперника. Команды уже встречались в этом сезоне. Наши девушки по прилёте из Казани сразу начали подготовку. Акцент был сделан на тренажёрный зал. Подопечные Воронкова оттачивали блоки, приёмы и подачи, чтобы нейтрализовать атакующий потенциал «Заречья».
Матч обещает зрелище — реванш, интригу и полные трибуны. Поддержать калининградскую команду могут и читатели «Клопс». В разделе афиши можно приобрести билеты на поединок, который состоится 1 февраля в 18:00.