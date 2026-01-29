Жажда реванша и полные трибуны: в Калининграде «Локомотив» играет с «Заречьем-Одинцово»

Это будет матч-реванш: ранее соперницы уже дважды обыграли калининградок: 3:1 — в ноябре и 3:2 — в декабре.

Калининградский «Локомотив» проводит неоднозначный сезон: действующие чемпионки в новом году показывают антирекорд предварительного этапа Суперлиги. По итогам 19 туров команда занимает 6-е место в таблице Суперлиги: 10 побед и 9 поражений.

Команда сильно обновилась, но показывает красивую игру, есть и лидер — бразильянка Киси вполне заменила легендарную Эбрар Каракурт. Однако этого не всегда хватает для побед с более опытными командами.

Домашняя арена — козырь в предстоящей игре: в «Янтарном» вместимостью 6 800 зрителей «Локо» редко теряет очки. Пора прерывать серию обидных поражений.