Жажда реванша и полные трибуны: в Калининграде «Локомотив» играет с «Заречьем-Одинцово»

Фото предоставлено пресс-службой клуба

В воскресенье, 1 февраля, во дворце спорта «Янтарный» женская команда «Локомотив» встретится с подмосковным «Заречьем-Одинцово» в рамках 20-го тура Суперлиги. Всё о предматчевых раскладах читайте в обзоре «Клопс».

  • Это будет матч-реванш: ранее соперницы уже дважды обыграли калининградок: 3:1 — в ноябре и 3:2 — в декабре.

  • Калининградский «Локомотив» проводит неоднозначный сезон: действующие чемпионки в новом году показывают антирекорд предварительного этапа Суперлиги. По итогам 19 туров команда занимает 6-е место в таблице Суперлиги: 10 побед и 9 поражений. 

  • Команда сильно обновилась, но показывает красивую игру, есть и лидер — бразильянка Киси вполне заменила легендарную Эбрар Каракурт. Однако этого не всегда хватает для побед с более опытными командами.

  • Домашняя арена — козырь в предстоящей игре: в «Янтарном» вместимостью 6 800 зрителей «Локо» редко теряет очки. Пора прерывать серию обидных поражений. 

  • «Заречье-Одинцово» — один из фаворитов лиги, команда на 3-м месте после 19 матчей, в которых одержала 13 побед. Подопечные опытного тренера Константина Ушакова держат стабильный уровень. Однако выезд в Калининград будет испытанием: здесь гостям придётся нелегко. Как сказала одна из игроков «Заречья» Марина Аслямова, скучно точно не будет.

Команда И В П Оч Пар
1Динамо-Ак Барс (Казань)191725254:13
2Уралочка-НТМК (Свердловская обл.)191544852:16
3 Заречье-Одинцово (Московская обл.) 19 13 6 40 44:28
4Динамо (Москва)191273546:33
5Ленинградка (Санкт-Петербург)181263441:27
6 Локомотив (Калининградская обл.) 19 10 9 31 37:34
7Корабелка (Санкт-Петербург)191092733:37
8Протон (Саратов)199102636:37
9Тулица (Тульская обл.)198112632:38
10Омичка (Омская обл.)188102533:39
11Динамо-Метар (Челябинск)196131727:48
12Динамо (Краснодар)195141424:48
13Енисей (Красноярск)194151123:52
14Минчанка (Минск)193161020:52

  • В составе соперников выступает бывшая железнодорожница Юлия Бровкина. Центральная блокирующая стала одним из лидеров подмосковной команды. В этом сезоне она входит в топ-10 лучших блокирующих Суперлиги и показывает свои сильные стороны: высокий процент выигранных блоков, стабильные атаки и минимум ошибок. Её дуэли у сетки с блокирующими хозяев могут стать ключевым фактором в матче.

  • Тренерский штаб «Локомотива» знает о возможностях соперника. Команды уже встречались в этом сезоне. Наши девушки по прилёте из Казани сразу начали подготовку. Акцент был сделан на тренажёрный зал. Подопечные Воронкова оттачивали блоки, приёмы и подачи, чтобы нейтрализовать атакующий потенциал «Заречья».

  • Матч обещает зрелище — реванш, интригу и полные трибуны. Поддержать калининградскую команду могут и читатели «Клопс». В разделе афиши можно приобрести билеты на поединок, который состоится 1 февраля в 18:00.

