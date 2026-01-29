После жалоб калининградцев минздрав пообещал увеличить поставки льготных лекарств в одну из аптек города

ВКонтакте

В Калининграде намерены нарастить объёмы поставок льготных лекарств, чтобы в аптечном пункте при поликлинике №2 не возникало перебоев. Об этом в телеграм-канале регионального минздрава написали в четверг, 29 января.

Решение приняли после обращений жителей, которые сетовали на сложности с получением препаратов и очереди. После проверки власти пообещали увеличить объёмы заявок на лекарства с областного фармакологического склада.

«Важно не только обеспечить доступность льготных медикаментов, но и оптимизировать процессы, чтобы снизить нагрузку на пункты выдачи и сократить очереди ожидания», — заявила замминистра здравоохранения области Елена Кудряшова.

Кроме того, чтобы снизить нагрузку и сократить очереди, пациентам, прикреплённым к поликлинике №2 на Университетской, разрешат получать лекарства в аптечных пунктах горбольницы №4 на улицах Невского, 117–123, и Краснопрудной, 57–63.