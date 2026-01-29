Автоцентр «ДО-КАР» анонсирует старт продаж премиум-кроссовера Nordcross 001, продаваемого в Европе как Lynk & Co 09

ВКонтакте

В Калининграде появился в продаже Nordcross 001 — премиальный гибридный кроссовер с передовыми технологиями и искусственным интеллектом, успешно продающийся в Европе и мире под именем Lynk & Co 09. В свою очередь, Lynk & Co 09 — это автомобиль, построенный на платформе Volvo XC90, совместно разработанный инженерами Volvo Cars и Geely Auto. По сути, это самый европейский автомобиль марки «Джили».

Для тех, кто следит за автоиндустрией, это имя говорит о многом. Остальным объясним, в чём именно преимущество Nordcross 001.

Двухтонный кроссовер разгоняется до сотни за восемь секунд. Сердце Nordcross 001 — турбированный двухлитровый мотор Drive-E T5 на 254 силы и 350 Н·м крутящего момента. К нему подключена 48-вольтовая гибридная система BSG. Она помогает стартовать плавно, разгоняться быстрее и расходовать меньше топлива.

Независимые двухрычажная передняя и задняя многорычажная подвески обеспечивают точное управление и устойчивость на дорогах с любым типом покрытия. Такая особенность актуальна для нашего региона с его изменчивой погодой.