Автоцентр «ДО-КАР» анонсирует старт продаж премиум-кроссовера Nordcross 001, продаваемого в Европе как Lynk & Co 09

В Калининграде появился в продаже Nordcross 001 — премиальный гибридный кроссовер с передовыми технологиями и искусственным интеллектом, успешно продающийся в Европе и мире под именем Lynk & Co 09. В свою очередь, Lynk & Co 09 — это автомобиль, построенный на платформе Volvo XC90, совместно разработанный инженерами Volvo Cars и Geely Auto. По сути, это самый европейский автомобиль марки «Джили».
Для тех, кто следит за автоиндустрией, это имя говорит о многом. Остальным объясним, в чём именно преимущество Nordcross 001.
Двухтонный кроссовер разгоняется до сотни за восемь секунд. Сердце Nordcross 001 — турбированный двухлитровый мотор Drive-E T5 на 254 силы и 350 Н·м крутящего момента. К нему подключена 48-вольтовая гибридная система BSG. Она помогает стартовать плавно, разгоняться быстрее и расходовать меньше топлива.
Независимые двухрычажная передняя и задняя многорычажная подвески обеспечивают точное управление и устойчивость на дорогах с любым типом покрытия. Такая особенность актуальна для нашего региона с его изменчивой погодой.
Конструкция автомобиля на 48% выполнена из высокопрочных алюминиевых компонентов, что снижает вес и уменьшает расход топлива. Премиальная архитектура автомобиля разработана совместно китайскими и шведскими инженерами.
Внутри салон отделан кожей наппа, натуральный алюминий, атмосферная подсветка с 64 цветами — всё, как положено в премиум-классе.
Владелец Nordcross 001, стоящего 6 830 000 ₽, получает передовые ультрасовременные технологии, встречающиеся на очень дорогих автомобилях ведущих европейских брендов.
Что ещё внутри:
- семь комфортабельных пассажирских мест;
- аудиосистема премиум-класса с 14 динамиками и интерфейсом для подключения телефона;
- ADAS — полный комплект систем помощи водителю;
- проекционный дисплей на лобовое стекло;
- четырёхзонный климат-контроль;
- массаж сидений с электроприводом, вентиляцией, подогревом и памятью;
- панорамная крыша с электрозатемнением;
- просторный салон и вместительный багажник;
- электронная противоугонная система и многое другое.
Разработчики позаботились о комплексной безопасности: автомобиль оснащён радарами, камерами и датчиками. Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и пассажира на переднем сидении дополняют боковые надувные шторки для всех рядов сидений. Всё это обеспечивает максимальную защиту для всех, кто в салоне.
Управлять автомобилем помогают ассистенты, подсказывающие, как вести себя при экстренных манёврах и других ситуациях, требующих внимания. Они созданы, чтобы легко справляться с трафиком мегаполиса, скоростными шоссе и спокойно передвигается по просёлочным дорогам.
Водитель может выбрать один из пяти режимов движения. Экологичный — максимально экономит топливо. Спортивный — помогает испытать яркие эмоции и мощь. Комфортный — создан для плавных поездок. Если предстоит передвигаться по бездорожьям, есть и такой режим. Можно также настроить кроссовер под свой стиль езды.
Nordcross 001 — не просто новый кроссовер. Это результат глубокой адаптации премиальных технологий под реальные дороги. Запишитесь на тест-драйв и увидьте разницу своими глазами.
