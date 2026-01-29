Первый день лютых морозов: погода в Калининградской области на 29 января

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В четверг, 29 января, в регионе ожидается морозная погода без существенных осадков. Прогноз опубликовали в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Регион будет находиться на периферии антициклона, центр которого расположен над севером Европы. Из-за этого сохранится холодная погода с переменной облачностью и прояснениями. Днём по области температура воздуха составит от −7 до −10, а к вечеру похолодает до −10…−13. Атмосферное давление будет расти — с 756 до 760 миллиметров ртутного столба.

Синоптики предупреждают, что из-за порывов северо-восточного ветра холод будет ощущаться сильнее. В Калининграде и по области он ожидается слабым или умеренным — 3–8 м/с, местами с порывами, а на побережье усилится до 4–10 м/с, с отдельными порывами до 10–14 м/с. Жителям региона рекомендуют одеваться теплее.