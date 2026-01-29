Под Зеленоградском в стенах старинной кирхи нашли бутылку минеральной воды XIX века (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В посёлке Мельниково под Зеленоградском во время работ в кирхе Рудау нашли бутылку минеральной воды конца XIX — начала XX века. Об этом написали в телеграм-канале исторического пространства в четверг, 29 января.

Тару обнаружили в слое между стенами во время перекладки — на ней сохранилась маркировка минеральной воды доктора Цехлина. По словам участников проекта, находка помогла уточнить историю здания: подобные ремонтные работы проводились уже в XX веке, хотя ранее об этом нигде не упоминалось.

Позже в округе нашли ещё две бутылки местного производства конца XIX века. Одна из них, как отмечают краеведы, принадлежит фирме Эмиля Краузе, которая занималась разливом минеральной воды в курортном Кранце — нынешнем Зеленоградске.

Вторая находка оказалась ещё более необычной. Минеральную воду произвели в Розенау — на территории в районе современных улиц Емельянова и Дзержинского, — однако на бутылке стояла отметка «Кранц». Исходя из этого, реконструкторы предположили, что воду разливали не в самом курорте, а специально для него, несмотря на наличие там собственных производителей.

«С конца XIX века минеральная вода становится визитной карточкой королевского курорта Кранц. Врачи рекомендуют пить её много и часто. Разливом минеральной воды в Кранце занимаются несколько фирм — Карла Уингера, Эмиля Краузе и Ханса Зодиса», — следует из материала.

Как отмечают авторы проекта, найденные бутылки включат в будущую экспозицию парка-музея. Одна из тем будет посвящена тавернам — только в самом Рудау, как отмечают исследователи, их насчитывалось четыре.