OMODA C7: зима не диктует правила — вы диктуете маршрут

Флагманский кроссовер OMODA C7 создан для тех, кто не откладывает планы из-за погоды. Мороз, наледь и снежные заносы становятся не препятствием, а частью пейзажа за окном. OMODA C7 уверенно чувствует себя в условиях российской зимы — благодаря технологиям, продуманным до мелочей.

Интеллектуальная система полного привода автоматически адаптирует работу силового агрегата, рулевого управления и муфты подключения задней оси под текущее покрытие. Специальные режимы «Снег» и «4 × 4» обеспечивают устойчивость на льду, в снежной каше и на подъёмах. Независимая подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости гарантирует точное сцепление с дорогой, а высокий клиренс позволяет уверенно преодолевать заснеженные участки.

Особое внимание уделено защите автомобиля в агрессивной зимней среде. Кузов OMODA C7 имеет многоуровневое антикоррозионное покрытие и оцинковку ключевых элементов, а дополнительные защитные накладки на нижней части корпуса предотвращают воздействие реагентов и влаги.

Отдельного внимания заслуживает зимний пакет опций, превращающий каждую поездку в комфортное путешествие. В него входят:

подогрев передних и задних сидений; подогрев рулевого колеса; обогрев лобового стекла, зеркал и форсунок омывателя; интеллектуальная система предотвращения запотевания стёкол.

В результате водитель и пассажиры остаются в тепле и безопасности даже при экстремальных температурах.

Технология OMODA Connect позволяет дистанционно запустить двигатель и заранее настроить климат в салоне через смартфон. Автомобиль будет готов к поездке ещё до того, как водитель выйдет из дома.

OMODA C7 — это кроссовер, для которого не существует плохой погоды. Есть только свобода движения, уверенность и полный контроль над дорогой.

Чтобы прочувствовать характер OMODA C7 в движении, запишитесь на тест-драйв в «OMODA Мейли Авто» по телефону: +7 (401) 243-01-39 или на сайте omoda-meiliauto.rqch.ru.