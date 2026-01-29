Для поездок по Калининградской области пассажиры могут покупать билеты на автобус со скидкой 30%

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Билеты на областных автобусных маршрутах, приобретённые в салоне, стали на 30% дешевле. Причём скидка предоставляется пассажирам прямо в момент оплаты. По условиям акции*, для этого нужно оплатить проезд любой картой Газпромбанка через терминал у водителя автобуса или у кондуктора**. Скидка 30% от стоимости билета предоставляется на рейсах абсолютного большинства областных калининградских перевозчиков, как популярных приморских направлений (Зеленоградск, Светлогорск, Куршская коса), так и на тех маршрутах, которыми жители области пользуются для ежедневных поездок на работу в Калининград из Гурьевска, Гвардейска, Гусева, Советска, Светлого и Балтийска, других городов и посёлков. Полный список маршрутов можно уточнить на сайте Газпромбанка.

Для удобства можно установить на смартфон приложение GorodPay или зарегистрироваться в личном кабинете GorodPay. Там будет отражаться вся информация по поездкам, включая номер маршрута, и сумма фактической оплаты за проезд. Акция* Газпромбанка продлится до 22 марта 2026 года.

* Банк ГПБ (АО). Акция «Скидка на транспорте»: 17.11.2025–22.03.2026. Участники: физлица (18+), держатели карты банка. Скидка 30% от полной стоимости проезда перевозчика предоставляется в момент оплаты картой Газпромбанка в общественном наземном транспорте, указанном в Приложении №1 условий Акции перевозчиков в Сургуте, Воронеже, Нижнем Тагиле, Саратове и Калининградской области. Макс. размер скидки — 500 ₽ в календ. месяц, 2000 ₽ за акцию. Банк не несёт ответственности за технические сбои в ТСП. Подробнее на www.gazprombank.ru/special/a/offer-transport/. Информация предоставлена по состоянию на 17.11.2025. Генеральная лицензия Банка России №354. Реклама.

** При покупке билета в кассах автовокзалов или на интернет-порталах скидка не действует.