Власти рассказали, где в Калининградской области можно укрыться во время аномальных морозов

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Во время аномальных морозов в Калининградской области будут работать несколько отделений, где нуждающиеся смогут получить тёплый ночлег и горячую еду. Об этом сообщили в телеграм-канале министерства социальной политики региона в среду, 28 января.

Помощь можно получить в Центре социальной адаптации, в трёх его отделениях готовы принять до 140 человек, отмечают в правительстве. Там же помогают восстановить документы, найти родственников, оказывают психологическую поддержку и содействуют в трудоустройстве.

Если вы увидели бездомного человека, которому требуется помощь, власти просят сообщить об этом по телефонам круглосуточной горячей линии:

8 (4012) 968-945 — номер отделения на улице 2-я Алтайская, 1, в Калининграде;

8 (40161) 336-12 — номер отделения на улице Луначарского, 22А, в Советске;

В Калининграде также работает администрация Центра социальной адаптации. Приём ведётся с 8:00 до 17:00 на улице Ялтинской, 67. Телефон — 8 (4012) 557-096.