Дело дошло до суда: в Калининграде у новых трамваев «Корсар» с колёс исчезли колпаки

Так трамваи должны выглядеть | Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»
Такие «Корсары» ездят по Калининграду сейчас | Фото: Константин Сериков / «Клопс»

В Калининграде с колёс новых трамваев «Корсар» пропали декоративные колпаки. Спор вокруг их исчезновения в итоге перерос в судебное разбирательство с производителем, сообщили «Клопс» на предприятии «ГорТранс». 

На транспорт с открытыми колёсами обратили внимание горожане. Изначально дизайнерские колпаки были — их показывали во время презентации и тестовой эксплуатации, но затем сняли. Обещание вернуть элементы так и не выполнили. 

Редакция «Клопс» направила запрос в МКП «Калининград-ГорТранс» с просьбой разъяснить ситуацию. В частности, уточнялось, связано ли отсутствие панелей с конструктивными особенностями трамваев и была ли проинформирована об этом компания-производитель.

В ответе предприятия говорится, что разбирательство вышло за рамки рабочей переписки: «Вопрос гарантийного ремонта декоративных панелей компанией-производителем рассматривается в судебном порядке».

