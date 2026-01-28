Дело дошло до суда: в Калининграде у новых трамваев «Корсар» с колёс исчезли колпаки

ВКонтакте

В Калининграде с колёс новых трамваев «Корсар» пропали декоративные колпаки. Спор вокруг их исчезновения в итоге перерос в судебное разбирательство с производителем, сообщили «Клопс» на предприятии «ГорТранс».

На транспорт с открытыми колёсами обратили внимание горожане. Изначально дизайнерские колпаки были — их показывали во время презентации и тестовой эксплуатации, но затем сняли. Обещание вернуть элементы так и не выполнили.

Редакция «Клопс» направила запрос в МКП «Калининград-ГорТранс» с просьбой разъяснить ситуацию. В частности, уточнялось, связано ли отсутствие панелей с конструктивными особенностями трамваев и была ли проинформирована об этом компания-производитель.

В ответе предприятия говорится, что разбирательство вышло за рамки рабочей переписки: «Вопрос гарантийного ремонта декоративных панелей компанией-производителем рассматривается в судебном порядке».