Специалисты рассказали, можно ли ещё выходить на лёд Куршского залива

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Лёд на заливах Калининградской области перестал быть надёжным, несмотря на формальную 20-сантиметровую толщину. Об этом сообщили в телеграм-канале национального парка «Куршская коса» в среду, 28 января.

Из-за устойчивого восточного ветра на море появилась волна. Вода начала заходить на прибрежную наледь, из-за чего нижний пляж, как отмечают специалисты, стал труднопроходимым «болотом». Эти же условия повлияли на состояние льда в заливе.

Ночью припорошило. Снега выпало немного, 2-3 сантиметра, но он прикрывает наст — теплопроводность снега в 20-30 раз меньше, чем у льда, — и делает его не таким жёстким, как на морозе.

Процесс нарастания льда на заливе останавливается. Сегодня при замере его толщины она оказалась 20 сантиметров», — эксперты отмечают, что лёд стал неоднородным по структуре и толщине даже на небольших участках, и это повышает риск его разрушения.

На море зафиксировано начало ледостава. Снег, попадая в воду, не тает, а под действием волн скапливается у берега, образуя так называемое ледяное сало. Это явление, предупреждают сотрудники нацпарка, представляет опасность для судоходства: плотная смесь воды и мелких льдинок способна затруднить или полностью остановить движение лодок и катеров.