Гололёд в городе и дворах: жалобы калининградцев на уборку растут

В Калининграде жители продолжают сообщать об опасных дорогах и тротуарах, где можно попасть в ДТП или травмироваться. «Клопс» публикует очередную подборку с комментариями от жителей.

Жители сообщают о том, что с утра выезд на Северный обход был не в лучшем состоянии.

«Дорога — каток», — написал один из жителей.

В городе работает сервис по отслеживанию коммунальной техники. По специальной ссылке можно увидеть, где движется какая машина. Например, по состоянию на 16 часов 28 января почти все трактора находятся на предприятии. Ранее власти объясняли это тем, что часто рабочие выходят в ночное время, когда дороги пустые и эффективность снегоочистки выше.

Читательница Анастасия столкнулась с другой проблемой: жительница еле смогла выбраться из дома на улице Зои Космодемьянской.

«Во дворе и на улице у дома 7-17 не убран снег и наледь у подъездов! Мы честно ждали когда УК начнёт работать в этом направлении, но, к сожалению, ситуация с каждым днём ухудшается для жителей дома и несёт опасность для здоровья и жизни жильцов. Как достучаться до УК неизвестно», — пишет жительница.

Сообщать о плохой уборки придомовой территории можно в чат-бот губернатора, на «Госуслуги» и прокуратуру.

Жители со двора на Московском проспекте, 12 столкнулись с другой проблемой. Придомовую территорию убирать приехал трактор. Люди теперь переживают за состояние асфальта.

«Техника пошла в ход, так как дворников нет. Можно же было не доводить до такого. Посмотрим, что будет с асфальтом, когда растает снег», — написала читатель Оксана.