Калининградстат рассказал, как изменились цены на автомобильное топливо за год

В Калининградской области в декабре 2025 года по сравнению с таким же месяцем 2024-го сильнее всего подорожал бензин марки АИ-92. Об этом в среду, 28 января, сообщает Калининградстат.
Отмечено следующее изменение цен на автомобильное топливо:
- бензин АИ-92 — на 11,89%;
- бензин АИ-95 — на 11,11%;
- бензин АИ-98 — на 8,40%;
- дизельное топливо — на 7,68%.
Зато цена газового моторного топлива за год понизилась на 4,30%.
Статистическое ведомство привело данные по динамике цен в декабре 2025 года по сравнению с ноябрём. Газовое моторное топливо не подорожало. Его средняя цена в регионе составила 37,90 руб. за литр.
Средняя цена на АИ-98 — 93,61 руб. за литр, что выше ноябрьской на 1,25%. Дизель продавался в среднем по 75,18 руб. за литр. Это больше, чем в ноябре, на 0,52%.
Остальные виды автомобильного топлива подорожали не так сильно:
- бензин АИ-92 — 66,32 руб. за литр (+0,05%);
- бензин АИ-95 — 69,86 руб. за литр (+0,06%).
В Калининградской области в декабре 2025 года по сравнению с ноябрём подорожали 29 видов услуг.