Калининградстат рассказал, как изменились цены на автомобильное топливо за год

В Калининградской области в декабре 2025 года по сравнению с таким же месяцем 2024-го сильнее всего подорожал бензин марки АИ-92. Об этом в среду, 28 января, сообщает Калининградстат.

Отмечено следующее изменение цен на автомобильное топливо:

бензин АИ-92 — на 11,89%; бензин АИ-95 — на 11,11%; бензин АИ-98 — на 8,40%; дизельное топливо — на 7,68%.

Зато цена газового моторного топлива за год понизилась на 4,30%.

Статистическое ведомство привело данные по динамике цен в декабре 2025 года по сравнению с ноябрём. Газовое моторное топливо не подорожало. Его средняя цена в регионе составила 37,90 руб. за литр.

Средняя цена на АИ-98 — 93,61 руб. за литр, что выше ноябрьской на 1,25%. Дизель продавался в среднем по 75,18 руб. за литр. Это больше, чем в ноябре, на 0,52%.

Остальные виды автомобильного топлива подорожали не так сильно: