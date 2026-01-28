В калининградском аэропорту таксист высадил папу с 9-летней дочкой, сославшись на правила «из интернета» (видео)

ВКонтакте

В Храброво таксист высадил калининградца с 9-летним ребёнком посреди проезжей части, сославшись на отсутствие детского кресла. С чем ещё пришлось столкнуться по приезде в родной регион, «Клопс» рассказал сам пассажир.

По словам Константина, на вызов откликнулся водитель жёлтого Renault Logan. Он подтвердил прибытие, когда ещё стоял за шлагбаумом, а подъехал, только когда стал тикать счётчик за ожидание.

«Если бы он написал, что стоит за шлагбаумом, я бы сам дошёл, пусть даже с ребёнком. А вместо этого я метался по всей парковке, высматривая эту машину. Как только я пошёл в сторону шлагбаума — он решил заехать», — рассказал Константин.

Когда пассажиры сели, водитель задал вопрос о возрасте ребёнка. Услышав, что девочке 9 лет, шофёр заявил: в таких случаях нужно заказывать детский тариф. Якобы перевозка без автокресла запрещена законом. Он сослался на «правила в интернете» и потребовал покинуть машину, высадив семью прямо на проезжую часть.

Константин обратился в компанию-агрегатор. Там пообещали принять меры в отношении водителя. Пассажиру предложили поездку на машине комфорт-класса и промокод на компенсацию.

Такси в Храброво: проблема не решается годами

История с Renault Logan не единичная. «Клопс» не раз писал о проблемах с такси в аэропорту Калининграда. Водители жалуются, что могут заехать на территорию бесплатно лишь раз в два часа. Это мешает своевременно забирать и высаживать пассажиров. Таксистам иногда приходится уезжать пустыми.

В Храброво объясняли: аэропорт ждёт, когда перевозчики выйдут на торги и заключат договоры. Однако агрегаторы не спешат, и в итоге у воздушной гавани есть договорённость лишь с небольшим местным автопарком. Если одновременно прилетают два-три рейса, такси на всех не хватает. Люди либо переплачивают, либо с багажом идут пешком до шлагбаума, это примерно 200 метров от терминала.

В министерстве развития инфраструктуры региона, которым тогда руководила Евгения Кукушкина, объяснили, что УФАС признало действия аэропорта правомерными. Вмешиваться в ситуацию власти не намеревались.

Альтернатива — автобусы, но они невыгодны

Решением могли бы стать пассажирские автобусы, но за два с половиной года тарифы на проезд в них почти удвоились. Если ехать вдвоём переплата по сравнению с такси минимальна — с учётом поездок по Калининграду на общественном транспорте. А если едете втроём — такси оказывается выгоднее.

Редакция вновь направила запрос в мининфраструктуры, которое теперь возглавляет Александр Рольбинов. Позиция ведомства будет опубликована, как только поступит ответ.