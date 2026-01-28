Самый известный и милый калининградский соня получил на день рождения коробку червяков (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Трубкозубу Теренсу, который живёт в Калининградском зоопарке, исполнилось восемь лет. Именины африканского зверя отметили во вторник, 27 января, рассказали «Клопс» в пресс-службе учреждения. На Балтику Теренс переехал в годовалом возрасте из Екатеринбургского зоопарка и поселился в Доме тропических птиц. Малышом он весил чуть больше 600 граммов, но времени даром не терял: с тех пор он потяжелел в сто раз, до 60 кг. Любимое блюдо Теренса — мучные черви. Именно их он и получил в свой праздник в качестве подарка — целую коробку.

«Чтобы добраться до вкусного, Терику понадобилось включить «думалку» и «копалку», — рассказали в пресс-службе. — «Думалка» поняла, что червяки внутри, а «копалка» помогла их добыть». Такой способ разнообразить существование животного зоологи называют «обогащением среды». Подобным образом развлекают и енотов, и лемуров, и других обитателей, и не только в дни рождения. А Теренс, полакомившись и приняв уходовые процедуры в виде обтирания влажной губкой, снова лёг спать — активен он обычно в тёмное время суток. Ночь же посвятил своему второму любимому занятию: «бродил и копал».

То, как он «бродит и копает», посетители обычно не видят. В некоторых зоопарках для этих животных оборудуют специальные затемнённые вольеры с инфракрасным освещением. Трубкозубы его не замечают и занимаются своими делами на глазах у публики. Но в Калининграде такое пока не планируют. «Увидеть активного Теренса можно во время показательного кормления, — пояснили в зоопарке. — Пока у нас нет в планах экспозиции с ночными животными. Но трансляцию из вольера переносим на «Рутуб». Скоро заработает и можно будет смотреть круглые сутки!» Теренс, кстати, не всегда так флегматичен: в 2022 году, как раз накануне своего дня рождения, трубкозуб учредил в зоопарке переполох. Он сбежал из тёплого дома, вырыл в уличном вольере траншею и забился в неё, присыпавшись сверху грунтом. К счастью, беглеца вовремя заметил охранник. Он вызвал киперов и, хотя Теренс был против, его водворили на место — применив «лопаты, грубую лесть, посулы» и угощение в виде всё тех же мучных червей.

Последствия побега Теренса киперов впечатлили. Фото: Калининградский зоопарк