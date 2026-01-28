Бывшее «блошиное кино» в Советске избавилось от жёлтой краски на фасадах и готовится удивлять горожан и туристов

ВКонтакте

Здание театра Королевы Луизы в центре Советска приобретает новый вид после серьёзного пожара. На днях корреспондент «Клопс» побывал в приграничном городе и посмотрел, как идёт реконструкция одного из самых красивых домов региона.

Строители счистили с фасада обветшалую краску, стал виден красивый красный кирпич. Директор подрядной организации Максим Меркулов рассказал, что на лицевом фасаде восстановлены две башни — они начинают формировать внешний облик здания. «Уже в мае будет на что красивое посмотреть», — заверил Меркулов.

Из-за морозов и снегопадов строители выбились из графика. Наружные работы пришлось отложить из-за погоды. В здании готовы перегородки цокольного и первого этажа, уже взялись за второй. В подвале заканчивают нанесение санирующей штукатурки.

Здание бывшего кинотеатра Королевы Луизы в центре Советска — одна из архитектурных доминант города, построенная в 1910 году. Первоначально оно служило кинотеатром и среди горожан носило прозвище «блошиное кино». После войны в нём разместили областной колледж культуры и искусства. В 2010 году он закрылся, а здание получило статус объекта культурного наследия. В последние годы оно простаивало и разрушалось после нескольких пожаров и обрушений.