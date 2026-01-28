13:42

Температура ниже нормы на 10 градусов: в регионе ожидаются сильные морозы

В Калининградской области с 29 января по 3 февраля ожидается аномально холодная погода. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным спасателей, в указанный период среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10 градусов и более. Такая погода классифицируется как аномально холодная и может представлять опасность для населения.

Жителей региона просят учитывать прогноз при планировании поездок, соблюдать меры безопасности, особенно при длительном пребывании на улице, и быть внимательными при использовании отопительных приборов.

Жителей Калининградской области ранее призвали готовиться к самому холодному периоду с начала зимы.

