Волочкова отметила юбилей без близких: читайте в журнале «Калининградская антенна»

20 января Анастасия Волочкова отметила 50-летний юбилей. В эту честь балерина устроила концерт в Москве в театре на Цветном. На торжестве собрались друзья артистки, но не было мамы Волочковой и дочери Ариадны.

«Очень сложные отношения у меня с близкими по крови. Но в моей жизни есть люди, которые близки мне по духу настолько, что они гораздо ближе мне, чем кровные родственники», — отметила Анастасия в интервью сайту Starhit.

Но всё же Ариадна прислала маме огромный букет её любимых белых роз. Это растрогало Волочкову до слез.

