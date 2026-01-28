«Несмотря на милую наружность могут и укусить»: в Музее Мирового океана показали трапезу илистых прыгунов (видео)

Илистые прыгуны — удивительные существа, которые не только обладают интересным устройством организма, но и имеют дурашливый характер. В Музее Мирового океана «Клопс» показали трапезу рыб и поделились любопытными фактами о них.

Эти рыбы по внешнему виду напоминают земноводных. Их глаза расположены сверху, как у лягушек, а грудные плавники напоминают лапы. Если присмотреться, можно заметить массивную верхнюю губу и объёмные жаберные крышки — именно они позволяют прыгунам долго находиться вне воды.

Перед выходом на сушу прыгун набирает воду в рот и плотно прижимает жаберные щели, сохраняя влагу. Она смачивает жабры и не даёт им высохнуть. Единственное условие — регулярно пополнять такие запасы. Из-за особенностей строения прыгуны не могут в полной мере дышать кислородом, растворённым в воде, поэтому используют атмосферный воздух, периодически заглатывая его. Кроме того, они дышат через кожу благодаря особой слизи, из-за чего полное высыхание для них опасно.

«Хвостовой стебель илистых прыгунов способен подгибаться под туловище и резко расправляться. Это позволяет рыбам подпрыгивать на высоту до 30 сантиметров. Такой способ передвижения используется для спасения от естественных врагов, прыжков на мангровые ветки и во время брачных игр», — поделились в музее.

Плавники у этих рыб тоже необычные. Грудные видоизменены: основание похоже на лапку, а конец — на ласт. Это позволяет прыгуну и плавать, и ходить по суше, поочерёдно опираясь на плавники. Брюшные плавники срослись и выполняют функцию присоски, помогая удерживаться на вертикальных поверхностях во время отлива. Благодаря жизни в мангровых лесах, где приливы и отливы происходят регулярно, прыгуны спокойно переносят колебания солёности воды. Организмы с такими качествами называют эвригалинными.

Илистые прыгуны очень активные и довольно драчливые. В аквариуме это хорошо заметно: на стёклах часто остаются брызги после игр и потасовок рыб. Каждому прыгуну нужен собственный уголок.

Интересно устроено и размножение этих необычных существ. Самцы выкапывают в иле норы глубиной до одного метра с несколькими выходами — там прячется икра. Чтобы привлечь даму, кавалер прыгает и издаёт специфические звуки, напоминающие пение. Самка откладывает икру, прикрепляя её к стенке норы. Самец оплодотворяет кладку и охраняет вход до созревания икринок. Он нежно заботится о потомстве: следит за кладкой, обеспечивает её кислородом и поливает икру водой, чтобы она не высохла.

«Несмотря на милую наружность, илистые прыгуны могут укусить, поэтому их кормят с ложечки или вилочки. Прыгуны питаются мотылём и гаммарусом, но иногда аквариумисты могут побаловать их мелкими мидиями», — рассказали в пресс-службе музея.