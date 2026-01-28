Совфед одобрил: экс-прокурор Калининградской области может стать заместителем Гуцана

ВКонтакте

Совет Федерации поддержал кандидатуры Сергея Табельского и Сергея Бажутова на должности заместителей генерального прокурора России Александра Гуцана. Об этом сообщается в телеграм-канале Совфеда в среду, 28 января.

При рассмотрении вопроса в верхней палате парламента слово взял сенатор от Краснодарского края Алексей Кондратенко. Он лично высказался в поддержку Сергея Табельского, который переходит на новую должность с поста прокурора Краснодарского края. По словам сенатора, Табельский зарекомендовал себя в решении проблем незаконного строительства, обеспечении жильём детей-сирот и защите прав обманутых дольщиков.

Табельский возглавлял прокуратуру Краснодарского края с 2017 года. Ранее он занимал должности прокурора в Калмыкии и Калининградской области. Бажутов сейчас руководит главным уголовно-судебным управлением Генпрокуратуры и отвечает за поддержание государственного обвинения в судах. До этого он работал прокурором в Камчатском крае, Новгородской области и Республике Коми.

Окончательное решение о назначении заместителей генерального прокурора принимает президент России. По установленной процедуре сначала Владимир Путин получает консультации Совета Федерации.